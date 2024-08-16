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Хоффенхайм приобретет у чемпионов Бундеслиги Адама Гложека

Германия

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Хоффенхайм приобретет у чемпионов Бундеслиги Адама Гложека

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

„Лестер Сити“ был фаворитом по подписанию игрока леверкузенского „Байера“ Адама Гложека. Чех находился в шаге от перехода в клуб АПЛ, однако он останется в Бундеслиге.

Сообщается, что „Хоффенхайм“ перехватил у „лис“ нападающего „фармацевтов“. Немецкий клуб заплатит чемпионам Бундеслиги 17 млн евро плюс 2 млн евро бонусов. О трансфере будет объявлено в ближайшее время.

Добавим, что в прошлом сезоне Адам Гложек провел 36 матчей, где отметился 7 голами и 5 ассистами.

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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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