Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хоффенхайм приобретет у чемпионов Бундеслиги Адама Гложека
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Getty Images/Global Images Ukraine
„Лестер Сити“ был фаворитом по подписанию игрока леверкузенского „Байера“ Адама Гложека. Чех находился в шаге от перехода в клуб АПЛ, однако он останется в Бундеслиге.
Сообщается, что „Хоффенхайм“ перехватил у „лис“ нападающего „фармацевтов“. Немецкий клуб заплатит чемпионам Бундеслиги 17 млн евро плюс 2 млн евро бонусов. О трансфере будет объявлено в ближайшее время.
???????????? Hoffenheim have completed all formal steps to sign Adam Hlozek from Bayer Leverkusen.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2024
€17m plus €2m add-ons package and 10% sell-on clause to Leverkusen.
Hlozek was almost new Leicester City player but the hijack is now completed. pic.twitter.com/zWJedsmnXT
Добавим, что в прошлом сезоне Адам Гложек провел 36 матчей, где отметился 7 голами и 5 ассистами.
Популярное сейчас
- Кривбасс вылетел, Динамо недолетело. Все пары плей-офф раунда квалификации Лиги Европы
- ЛК. Беседин, Макаренко, Пластун вылетают, гол Фаворова вывел венгров дальше, провал Гаттузо
- ЛЕ. Приспешники агрессоров будут в осени, Трабзонспор с Батаговым вылетает, Тете забил Аяксу
- Кривбасс в ЕК, Челси против Сити. Расписание футбола на 12 – 18 августа
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Вернидуб: Кривбасс много времени тратит на границе, игроков в этом плане не хватает