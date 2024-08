Хоффенхайм приобретет у чемпионов Бундеслиги Адама Гложека

„Лестер Сити“ был фаворитом по подписанию игрока леверкузенского „Байера“ Адама Гложека. Чех находился в шаге от перехода в клуб АПЛ, однако он останется в Бундеслиге.

Сообщается, что „Хоффенхайм“ перехватил у „лис“ нападающего „фармацевтов“. Немецкий клуб заплатит чемпионам Бундеслиги 17 млн евро плюс 2 млн евро бонусов. О трансфере будет объявлено в ближайшее время.

???????????? Hoffenheim have completed all formal steps to sign Adam Hlozek from Bayer Leverkusen.



€17m plus €2m add-ons package and 10% sell-on clause to Leverkusen.



Hlozek was almost new Leicester City player but the hijack is now completed. pic.twitter.com/zWJedsmnXT