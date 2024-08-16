  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Леверкузенский Байер продлил контракт с Робертом Андрихом
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леверкузенский Байер продлил контракт с Робертом Андрихом

Германия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Леверкузенский Байер продлил контракт с Робертом Андрихом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион Бундеслиги подписал новое соглашение с 29-летним Робертом Андрихом. Контракт игрока с "Байером" рассчитан до конца июня 2028 года.

"Я переживаю самый успешный период в своей карьере и чувствую, что голод команды остается сильным даже после этого особенного сезона. Я с нетерпением жду продолжения совместного пути в ближайшие годы и буду отдавать все силы моим партнерам по команде, этому особенному клубу и, не в последнюю очередь, нашим фантастическим болельщикам", - заявил Роберт Андрих после подписания нового соглашения.

Добавим, что в прошлом сезоне немецкий опорник провел 45 матчей, где отметился 6 голами и 5 ассистами. Кроме "серебряной салатницы", игрок вместе с клубом выиграл Кубок Германии и дошел до финала Лиги Европы.

По теме
yellow-arrow
Хоффенхайм приобретет у чемпионов Бундеслиги Адама Гложека
yellow-arrow
Два европейских клуба проявляют интерес к нападающему Астон Виллы Кэмерону Арчеру
yellow-arrow
Кристал Пэлас заинтересовался опытным хавбеком Униона
Байер (Леверкузен) Роберт Андрих
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Баєр Леверкузен
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости