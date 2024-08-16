Леверкузенский Байер продлил контракт с Робертом Андрихом

Чемпион Бундеслиги подписал новое соглашение с 29-летним Робертом Андрихом. Контракт игрока с "Байером" рассчитан до конца июня 2028 года.

"Я переживаю самый успешный период в своей карьере и чувствую, что голод команды остается сильным даже после этого особенного сезона. Я с нетерпением жду продолжения совместного пути в ближайшие годы и буду отдавать все силы моим партнерам по команде, этому особенному клубу и, не в последнюю очередь, нашим фантастическим болельщикам", - заявил Роберт Андрих после подписания нового соглашения.

Добавим, что в прошлом сезоне немецкий опорник провел 45 матчей, где отметился 6 голами и 5 ассистами. Кроме "серебряной салатницы", игрок вместе с клубом выиграл Кубок Германии и дошел до финала Лиги Европы.