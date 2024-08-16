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Боруссия М расторгла контракт с ветераном клуба

Германия

Опытный хавбек стал свободным агентом

Боруссия М расторгла контракт с ветераном клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник Кристоф Крамер покинул менхенгладбахскую "Боруссию".

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, стороны приняли обоюдное решение о расторжении контракта.

"Я выходил на поле "Боруссии Парк" (стадион "Гладбаха" - прим.) десять лет с улыбкой на лице и никогда не скрывал, что для меня значат этот клуб, его болельщики и его сотрудники. Путешествие с "Боруссией" было невероятным и уникальным. К сожалению, все уже позади, но я также с нетерпением жду того, что ждет впереди", - сказал 33-летний футболист.

Крамер выступал за "Боруссию" Мёнхенгладбах с 2013 года (первые два года хавбек провёл на правах аренды). Всего за "Гладбах" он провёл 288 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 14 ассистов. Также Кристоф является чемпионом мира-2014 в составе сборной Германии.

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Боруссия (Менхенгладбах) контракт Кристоф Крамер
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Источник:
Borussia M
Опубликовал: Александр Бураков
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