Боруссия М расторгла контракт с ветераном клуба

Полузащитник Кристоф Крамер покинул менхенгладбахскую "Боруссию".

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, стороны приняли обоюдное решение о расторжении контракта.

Крамер выступал за "Боруссию" Мёнхенгладбах с 2013 года (первые два года хавбек провёл на правах аренды). Всего за "Гладбах" он провёл 288 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 14 ассистов. Также Кристоф является чемпионом мира-2014 в составе сборной Германии.

After a total of 10 years with the club, Christoph Kramer and Borussia have mutually agreed to end his contract with immediate effect ????



We wish you only the best for the future. Danke, Chris! ???????? pic.twitter.com/6VUP6D6JGS