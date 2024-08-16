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Боруссия М расторгла контракт с ветераном клуба
Опытный хавбек стал свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Кристоф Крамер покинул менхенгладбахскую "Боруссию".
Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, стороны приняли обоюдное решение о расторжении контракта.
"Я выходил на поле "Боруссии Парк" (стадион "Гладбаха" - прим.) десять лет с улыбкой на лице и никогда не скрывал, что для меня значат этот клуб, его болельщики и его сотрудники. Путешествие с "Боруссией" было невероятным и уникальным. К сожалению, все уже позади, но я также с нетерпением жду того, что ждет впереди", - сказал 33-летний футболист.
Крамер выступал за "Боруссию" Мёнхенгладбах с 2013 года (первые два года хавбек провёл на правах аренды). Всего за "Гладбах" он провёл 288 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 14 ассистов. Также Кристоф является чемпионом мира-2014 в составе сборной Германии.
After a total of 10 years with the club, Christoph Kramer and Borussia have mutually agreed to end his contract with immediate effect ????— Gladbach (@borussia_en) August 16, 2024
We wish you only the best for the future. Danke, Chris! ???????? pic.twitter.com/6VUP6D6JGS
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