Боруссия М расторгла контракт с ветераном клуба

Полузащитник Кристоф Крамер покинул менхенгладбахскую "Боруссию".

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, стороны приняли обоюдное решение о расторжении контракта.

"Я выходил на поле "Боруссии Парк" (стадион "Гладбаха" - прим.) десять лет с улыбкой на лице и никогда не скрывал, что для меня значат этот клуб, его болельщики и его сотрудники. Путешествие с "Боруссией" было невероятным и уникальным. К сожалению, все уже позади, но я также с нетерпением жду того, что ждет впереди", - сказал 33-летний футболист.