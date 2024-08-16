Легендарный Юрген Клопп ненадолго возвращается к тренерской деятельности

Легендарный тренер Юрген Клопп вернется на стадион "Signal Iduna Parkк", чтобы принять участие в прощальном матче Лукаша Пищека и Якуба Блащиковского.

Бывший наставник "Боруссии", который работал в клубе с 2008 по 2015 год, будет тренировать команду "Всех звезд" Кубы.

"Я в восторге - конечно, я успеваю!" - сказал Юрген Клопп, которого Лукаш Пищек и Якуб Блащиковский пригласили на прощальный матч.

Матч состоится 7 сентября в 17:00 по центральноевропейскому времени.