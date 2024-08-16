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Легендарный Юрген Клопп ненадолго возвращается к тренерской деятельности
Я в восторге - конечно, я успеваю (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Легендарный тренер Юрген Клопп вернется на стадион "Signal Iduna Parkк", чтобы принять участие в прощальном матче Лукаша Пищека и Якуба Блащиковского.
Бывший наставник "Боруссии", который работал в клубе с 2008 по 2015 год, будет тренировать команду "Всех звезд" Кубы.
"Я в восторге - конечно, я успеваю!" - сказал Юрген Клопп, которого Лукаш Пищек и Якуб Блащиковский пригласили на прощальный матч.
Матч состоится 7 сентября в 17:00 по центральноевропейскому времени.
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Источник:bvb
Опубликовал: Екатерина Власова
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жажа_the_best (Харьков)
16.08.2024 в 18:38
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