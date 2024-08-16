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Легендарный Юрген Клопп ненадолго возвращается к тренерской деятельности

Германия

Я в восторге - конечно, я успеваю (с)

Легендарный Юрген Клопп ненадолго возвращается к тренерской деятельности

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный тренер Юрген Клопп вернется на стадион "Signal Iduna Parkк", чтобы принять участие в прощальном матче Лукаша Пищека и Якуба Блащиковского.

Бывший наставник "Боруссии", который работал в клубе с 2008 по 2015 год, будет тренировать команду "Всех звезд" Кубы.

"Я в восторге - конечно, я успеваю!" - сказал Юрген Клопп, которого Лукаш Пищек и Якуб Блащиковский пригласили на прощальный матч.

Матч состоится 7 сентября в 17:00 по центральноевропейскому времени.

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Боруссия (Дортмунд) Якуб Блащиковски Лукаш Пищек Юрген Клопп
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1 голосов
Источник:
bvb
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
16.08.2024 в 18:38
Интересно у Носова денег хватит чтобы этот монстр тренерского цеха оказался в Первой Столице??
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Комментарии 3
avatar
жажа_the_best (Харьков)
16.08.2024 в 18:38
Интересно у Носова денег хватит чтобы этот монстр тренерского цеха оказался в Первой Столице??
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0
0
ShadOv (Краматорск)
16.08.2024 в 18:24
Кого, а не чого...Куби - Якуба Блащиковського
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1
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adey (Korosten)
16.08.2024 в 18:22
команду чого..?
sticker
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