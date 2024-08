Леона Горецку не хотят видеть в мюнхенской Баварии

"Бавария" хочет убедить Леона Горецку рассмотреть вариант трансфера.

По имеющейся информации, Горецка не хочет покидать мюнхенскую "Баварию" и очень расстроен тем, что руководство команды настроено его продать. Отмечается, что 29-летний немецкий полузащитник готов уйти только зимой, причем только в том случае, если на тот момент будет иметь мало игрового времени.

???????? FC Bayern increasing the pressure and want to convince Leon #Goretzka to consider a transfer!



⚠️ However, Goretzka‘s camp states that he currently expects "100 %" to stay as he wants to fight for his chance. A transfer is only an option for him in the winter, and that's… pic.twitter.com/bIt6uvP6R4