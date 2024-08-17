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Леона Горецку не хотят видеть в мюнхенской Баварии
Хотят убедить игрока чтобы он перешел в другой клуб
Bavarian Football Works
"Бавария" хочет убедить Леона Горецку рассмотреть вариант трансфера.
По имеющейся информации, Горецка не хочет покидать мюнхенскую "Баварию" и очень расстроен тем, что руководство команды настроено его продать. Отмечается, что 29-летний немецкий полузащитник готов уйти только зимой, причем только в том случае, если на тот момент будет иметь мало игрового времени.
???????? FC Bayern increasing the pressure and want to convince Leon #Goretzka to consider a transfer!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 17, 2024
⚠️ However, Goretzka‘s camp states that he currently expects "100 %" to stay as he wants to fight for his chance. A transfer is only an option for him in the winter, and that's… pic.twitter.com/bIt6uvP6R4
Напомним, за прошлый сезон Горецка принял участие в 42 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 11 результативных передач. Контракт Горецки с "Баварией" действует до 2026 года.
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