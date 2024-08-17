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Леона Горецку не хотят видеть в мюнхенской Баварии

Германия

Хотят убедить игрока чтобы он перешел в другой клуб

Леона Горецку не хотят видеть в мюнхенской Баварии

Bavarian Football Works

Новина українською

"Бавария" хочет убедить Леона Горецку рассмотреть вариант трансфера.

По имеющейся информации, Горецка не хочет покидать мюнхенскую "Баварию" и очень расстроен тем, что руководство команды настроено его продать. Отмечается, что 29-летний немецкий полузащитник готов уйти только зимой, причем только в том случае, если на тот момент будет иметь мало игрового времени.

Напомним, за прошлый сезон Горецка принял участие в 42 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 11 результативных передач. Контракт Горецки с "Баварией" действует до 2026 года.

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Бавария (Мюнхен) Леон Горецка
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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