Суперкубок Германии

Леверкузен, БайАрена

Байер – Штутгарт 2:2 (пен. 4:3)

Голы: Бонифасе 11, Шик 88 – Мийо 15, Ундав 63

Удаление: Терье 37

Со спортивной точки зрения этого поединка не должно было быть, ведь Леверкузен взял золотой дубль в прошлом сезоне. Но никого этого не волновало. "Штутгарт" вцепился в редкую возможность побороться за трофей, а о нелюбви банды Хаби Алонсо к проигрышам узнала вся Европа по ходу прошлой кампании. Принципиальности добавляли их последние зарубы: в чемпионате Хёнесс и Алонсо трижды играли вничью, в прошлом сезоне "швабы" были ближе всех, чтобы остановить беспроигрышную серию "фармацевтов", плюс была драматичная перестрелка в 1/4 Кубка Германии с 5 забитыми мячами.

Оба тренера сделали выводы из своих последних противостояний. "Байер" с довольно экспериментальным составом решил не подставляться под безбашенный прессинг соперника, быстро разыгрывал мяч на своей трети и пытался сразу атаковать пространство за высокой линией обороны соперника. Даже в ущерб владению мяча, который захватил как раз "Штутгарт".

Отдельно стоит отметить составы. Если Алонсо бросил в бой всех троих своих летних новичков, оставив в запасе Виртца, Та, Гримальдо и Фримпонга, то Хёнесс бросил в бой даже Энцо Мийо, который 8 дней назад играл в финале Олимпиады. Настолько отчаянно последний хотел трофея.

Из новых тактических деталей – интересный билд-ап "Байера" с широкими позициями крайних центральных, которые фактически располагалась на позиции фулбеков. В то время как Джака опускался в пару к Андриху в центр обороны. Манёвр был рассчитан как раз под длинные передачи Гранита и Роберта. С попыткой вертикализировать игру и быстро уходить в атаки, где компанию Бонифейсу составлял Терье в роли теневого форварда. Плюс это позволяло держать новичка Алейша Гарсию выше и подальше от опасной близости от ворот.

И именно новички накликали беду. Несыгранность пары опорников привела к голу Мийо, который после фирменной комбинации Фюриха и Миттельштадта воспользовался дырой в опорной зоне. Джака с Гарсией слишком вжались в штрафную и пропустили катбек за спины. Из плюсов – Алейш отдал идеальный кросс на Тапсобу после углового в голевой атаке. У второго новичка Терье матч выдался еще хуже. Мартен оказался не готов к сумасшедшим немецким скоростям. Пытался компенсировать трудолюбием, но перестарался. С одной стороны один раз отработал после контратаки соперника и снял мяч с ноги Штенцеля в решающий момент. Но уже в конце тайма заработал удаление на ровном месте за глупый и грубейший подкат.

При игре 11 на 11 "Штутгарт" вообще ни в чем не уступал. Тот же Демирович в фирменной манере ещё до удаления в фирменной рабоче-крестьянской манере продавил Инкапье и пробил в штангу с угла вратарской. А после ухода Терье с поля "швабы" до перерыва успели еще два раза проверить каркас ворот Градецкого – Мийо пробил в перекладину с добивания после крутого прохода Фюриха и слабой игры кипера. А в конце тайма Штенцель издали ещё раз пробил в стойку.

Вторая половина была ожидаемо трудной для "Байера". Мини-момент был у Адли после редкой контратаки, после чего Леверкузен напрочь прижали. А затем замены Хёнесса мгновенно дали плоды. Едва вышедший Кретциг прострелил на Ундава, который первым касанием в игре принёс победный гол.

Но "Байер" не был бы "Байером", если бы даже в такой гиблой ситуации не вернулся в игру. Даже вдесятером пошли на штурм и начали создавать угрозу. А с выходом звезд на концовку численность уже не имела никакого значения. Виртц и Гримальдо разыграли фирменную комбинацию в левом полуфланге, вывели Шика 1 на 1, а тот коронным голом за пару минут до финального свистка сравнял счёт и перевел игру в серию пенальти.

В серии "шваб" подвёли Кретциг и Силас, хотя нельзя не отметить старого хитреца-манипулятора Градецкого. "Байер" же пробил без ошибок. 2:2 и 4:3 по пенальти. "Байер" сделал это снова. Их менталитет и магия в последние минуты никуда не делась. Фантастика.

Байер: Градецки – Тапсоба, Андрих (Шик, 73), Инкапье – Телла (Фримпонг, 73), Джака, Алейш Гарсия, Белосьян (Гримальдо, 84) – Адли (Виртц, 73), Терье – Бонифейс (Та, 41)

Штутгарт: Нюбель – Штенцель (Кайтель, 83), Шабо, Руо, Миттельштедт (Крэтциг, 63) – Штиллер (Ундав, 62), Каразор – Фюрих (Диль, 77), Мийо, Левелинг (Мвумпа, 63) – Демирович