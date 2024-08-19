Чемпион Бундеслиги Адам Гложек перешел в Хоффенхайм

„Хоффенхайм“ в последний момент перехватил у „Лестера“ Адама Гложека. Теперь чешский форвард будет играть в новом сезоне в составе „деревенщин“. „Хоффенхайм“ приобрел игрока у „Байера“ за 18 млн евро плюс бонусы, а с 22-летним футболистом подписал долгосрочный контракт.

„Адам действительно сильный в футбольном плане, очень ловкий нападающий, который обладает как необходимой физической подготовкой, так и техническими способностями и тактическим пониманием, чтобы быть в состоянии немедленно помочь нашей команде. Кроме того, он очень хотел перейти в „Хоффенхайм“, потому что Адам рассматривает „TSG“ как идеальное место, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере. Это отличные предпосылки, которые говорят сами за себя. С точки зрения его характера, Адам - отличный парень, и мы все абсолютно убеждены, что получим много удовольствия от работы с ним в ближайшие годы“, - заявил и.о. спортивного директора клуба Франк Крамер.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Адам Гложек в составе „Байера“ выиграл чемпионат и Кубок Германии, а сам футболист отметился 7 голами и 5 ассистами.