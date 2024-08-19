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Капитан сборной Германии завершил международную карьеру

Германия
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Вот и все

Капитан сборной Германии завершил международную карьеру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Немецкий полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган объявил о завершении своей международной карьеры.

"После нескольких недель размышлений я решил, что пришло время завершить карьеру в национальной сборной. Я могу с большой гордостью оглянуться назад и вспомнить 82 матча за сборную моей страны - число, о котором я даже не мог мечтать, когда дебютировал за взрослую национальную команду в 2011 году.

Для меня была честь быть капитаном команды на нашем домашнем чемпионате Европы прошлым летом. После всех этих лет нам наконец удалось снова заставить нацию гордиться - я очень счастлив, что смог сыграть в этом свою роль".

Добавим, что Гюндоган дебютировал за национальную команду Германии 11 октября 2011 года. За это время футболист сыграл 82 матча, в которых забил 19 голов и отдал 9 ассистов.

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