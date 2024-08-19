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Капитан сборной Германии завершил международную карьеру
Вот и все
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган объявил о завершении своей международной карьеры.
"После нескольких недель размышлений я решил, что пришло время завершить карьеру в национальной сборной. Я могу с большой гордостью оглянуться назад и вспомнить 82 матча за сборную моей страны - число, о котором я даже не мог мечтать, когда дебютировал за взрослую национальную команду в 2011 году.
Для меня была честь быть капитаном команды на нашем домашнем чемпионате Европы прошлым летом. После всех этих лет нам наконец удалось снова заставить нацию гордиться - я очень счастлив, что смог сыграть в этом свою роль".
Добавим, что Гюндоган дебютировал за национальную команду Германии 11 октября 2011 года. За это время футболист сыграл 82 матча, в которых забил 19 голов и отдал 9 ассистов.
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