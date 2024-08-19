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Нагельсманн - о завершении международной карьеры Гюндогана: Дверь в сборную никогда не бывает полностью закрытой

Германия

Юлиан поделился своими мыслями

Нагельсманн - о завершении международной карьеры Гюндогана: Дверь в сборную никогда не бывает полностью закрытой

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о завершении международной карьеры Илкая Гюндогана.

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"Я очень горжусь тем, что Илкай был нашим капитаном, он провел фантастический для немецкого футбола Евро. Его интеллект всегда восхищал и вдохновлял меня, равно как и его уверенность. Нам будет не хватать Гюндогана и его хороших идей.

Для меня и для команды он был важен. Илкай был выдающимся капитаном, с которым я хотел бы продолжить работать. Дверь в сборную никогда не бывает полностью закрытой, но мы уважаем его решение и желаем ему всего наилучшего в будущем, как в профессиональной, так и в личной жизни".

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