Нагельсманн - о завершении международной карьеры Гюндогана: Дверь в сборную никогда не бывает полностью закрытой

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о завершении международной карьеры Илкая Гюндогана.

"Я очень горжусь тем, что Илкай был нашим капитаном, он провел фантастический для немецкого футбола Евро. Его интеллект всегда восхищал и вдохновлял меня, равно как и его уверенность. Нам будет не хватать Гюндогана и его хороших идей.

Для меня и для команды он был важен. Илкай был выдающимся капитаном, с которым я хотел бы продолжить работать. Дверь в сборную никогда не бывает полностью закрытой, но мы уважаем его решение и желаем ему всего наилучшего в будущем, как в профессиональной, так и в личной жизни".

