Вингер Баварии вернулся к тренировкам с командой после травмы

Вингер "Баварии" Лерой Сане вернулся к тренировкам с командой.

28-летний игрок принял участие в разминке с одноклубниками, прежде чем продолжить работу по индивидуальной программе.

Leroy Sané & Leon Goretzka treinando hoje [@BILD] pic.twitter.com/qrDrmsL2sZ — FC Bayern Brasileiro (@FCBayernXtra) August 19, 2024

Лерой после чемпиона Европы перенес операцию на паху. Игрок сейчас работает над возвращением на поле.