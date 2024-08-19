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Вингер Баварии вернулся к тренировкам с командой после травмы

Германия

Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба

Вингер Баварии вернулся к тренировкам с командой после травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Баварии" Лерой Сане вернулся к тренировкам с командой.

28-летний игрок принял участие в разминке с одноклубниками, прежде чем продолжить работу по индивидуальной программе.

Лерой после чемпиона Европы перенес операцию на паху. Игрок сейчас работает над возвращением на поле.

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Источник:
fc bayern
Опубликовал: Екатерина Власова
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