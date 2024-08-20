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Вольфсбург интересуется защитником Страсбура

Германия

Об этом сообщает Kicker

Вольфсбург интересуется защитником Страсбура

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Максанс Лакруа и Моритц Йенц все ближе к тому, чтобы сменить клубную прописку этим летом. Если же игроки покинут "Вольфсбург", то клуб хочет успеть подписать им замену.

Сообщается, что "волки" заинтересованы в услугах центрального защитника "Страсбура" Исмаэля Дукуре. 21-летний француз является универсальным игроком, поскольку он также может сыграть на позиции опорника. По данным transfermarkt, стоимость футболиста составляет 10 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Исмаэль Дукуре отыграл 24 поединка во всех турнирах.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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