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Бохум близок к тому, чтобы арендовать центрального защитника Аякса
Об этом сообщает Sky Sport
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трансфер Якова Медича в "Бохум" близится к завершению. Центральный защитник "Аякса" уже находится на пути к медицинскому осмотру.
Бохумцы хотят взять хорвата в аренду у амстердамского клуба на один год, после чего "несокрушимые" имеют право выкупа игрока примерно за 2 млн евро. Зарплата 25-летнего футболиста будет составлять около 700 000 евро плюс бонусы. Все стороны уже согласовали условия сделки.
Добавим, что в прошлом сезоне Яков Медич провел 10 поединков и отметился одним забитым мячом.
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