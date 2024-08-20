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Бохум близок к тому, чтобы арендовать центрального защитника Аякса

Германия

Об этом сообщает Sky Sport

Бохум близок к тому, чтобы арендовать центрального защитника Аякса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Трансфер Якова Медича в "Бохум" близится к завершению. Центральный защитник "Аякса" уже находится на пути к медицинскому осмотру.

Бохумцы хотят взять хорвата в аренду у амстердамского клуба на один год, после чего "несокрушимые" имеют право выкупа игрока примерно за 2 млн евро. Зарплата 25-летнего футболиста будет составлять около 700 000 евро плюс бонусы. Все стороны уже согласовали условия сделки.

Добавим, что в прошлом сезоне Яков Медич провел 10 поединков и отметился одним забитым мячом.

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Аякс (Амстердам) Бохум
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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