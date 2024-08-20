Вольфсбург приобрел у греческого ПАОКа Константиноса Кулиеракиса

"Вольфсбург" все же перехватил у франкфуртского "Айнтрахта" Константиноса Кулиеракиса. По информации от kicker, "волки" заплатили за игрока греческому "ПАОКу" 11.75 млн евро.

Сообщается, что центральный защитник присоединится к новой команде в конце августа. В рамках контракта было согласовано, что трансфер будет завершен после матчей плей-офф Лиги Европы, где "ПАОК" встретится с ирландским "Шемрок Роверс" 22 и 29 августа.

Добавим, что в прошлом сезоне Константинос Кулиеракис провел 37 матчей, где отметился 4 голами и 2 ассистами.