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Вольфсбург приобрел у греческого ПАОКа Константиноса Кулиеракиса
Об этом говорится на официальном сайте немецкого клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вольфсбург" все же перехватил у франкфуртского "Айнтрахта" Константиноса Кулиеракиса. По информации от kicker, "волки" заплатили за игрока греческому "ПАОКу" 11.75 млн евро.
Сообщается, что центральный защитник присоединится к новой команде в конце августа. В рамках контракта было согласовано, что трансфер будет завершен после матчей плей-офф Лиги Европы, где "ПАОК" встретится с ирландским "Шемрок Роверс" 22 и 29 августа.
Добавим, что в прошлом сезоне Константинос Кулиеракис провел 37 матчей, где отметился 4 голами и 2 ассистами.
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