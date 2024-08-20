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Кристоф Крамер о будущих планах относительно своей карьеры: На самом деле я пока не могу сказать
Чемпион мира 2014 года еще не определился где будет играть дальше
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу Кристоф Крамер объявил о расторжении контракта с менхенгладбахской "Боруссией". В этом клубе немецкий полузащитник провел десять лет, где в целом сыграл 288 матчей. Недавно футболист прокомментировал о дальнейших планах по продолжению своей карьеры.
"На самом деле я пока не могу сказать. Все, кто следит за моей карьерой, знают, что я люблю играть в футбол больше всего. Я хочу, чтобы люди мной интересовались и чтобы я мог продолжать быть и оставаться тем, кем я есть. Это очень важно для меня. Для меня это очень важно", - цитирует немца Sky Sport.
Напомним, что с приходом главного тренера "жеребцов" Герардо Сеоане в прошлом году, Кристоф Крамер потерял место в основном составе команды. Немецкий полузащитник по итогам предыдущей кампании провел лишь 16 матчей во всех турнирах.
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