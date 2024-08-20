Хорватский защитник Баварии пропустит несколько недель из-за травмы

Пресс-служба "Баварии" опубликовала результаты медицинского обследования защитника Йосипа Станишича.

Сообщается, что 24-летний хорват пропустит несколько недель после надрыва боковой связки правого колена во время тренировки в понедельник.

Напомним, в прошлом сезоне Станишич выступал на правах аренды за "Байер". В составе "фармацевтов" Йосип отличился 4 забитыми мячами и 6 ассистами в 38 матчах во всех турнирах, а также стал победителем Бундеслиги и Кубка Германии.