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Хорватский защитник Баварии пропустит несколько недель из-за травмы
Потеря мюнхенцев в линии обороны
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Баварии" опубликовала результаты медицинского обследования защитника Йосипа Станишича.
Сообщается, что 24-летний хорват пропустит несколько недель после надрыва боковой связки правого колена во время тренировки в понедельник.
Напомним, в прошлом сезоне Станишич выступал на правах аренды за "Байер". В составе "фармацевтов" Йосип отличился 4 забитыми мячами и 6 ассистами в 38 матчах во всех турнирах, а также стал победителем Бундеслиги и Кубка Германии.
Außenbandriss im Knie - Josip Stanišić fällt aus.— FC Bayern München (@FCBayern) August 20, 2024
Gute und schnelle Genesung, Stani! ????
???? https://t.co/bFqtUT0JvD pic.twitter.com/ACvowPdBsG
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