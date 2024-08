Мануэль Нойер хочет продолжить карьеру в сборной и вернуться в ее состав в конце года

Вчера стало известно, что Илкай Гюндоган решил завершить свои выступления за сборную Германии. Его товарищ по "бундестим" Мануэль Нойер планирует взять временную паузу по участию в матчах национальной команды.

Сообщается, что 38-летний голкипер хочет продолжить карьеру в сборной и вернуться в ее состав в конце года. Поэтому вратарь "Баварии" точно не появится в сентябре в составе "бундестима", где Германия будет играть с Венгрией и Нидерландами в рамках Лиги наций.

✅ According to our information, Manuel Neuer (38) wants to continue his career in the national team and return to the squad at the end of the year. The keeper of FC Bayern will take a DFB-break in September @BILD_Bayern @altobelli13