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Мануэль Нойер хочет продолжить карьеру в сборной и вернуться в ее состав в конце года

Германия

Об этом сообщает Кристиан Фальк

Мануэль Нойер хочет продолжить карьеру в сборной и вернуться в ее состав в конце года

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера стало известно, что Илкай Гюндоган решил завершить свои выступления за сборную Германии. Его товарищ по "бундестим" Мануэль Нойер планирует взять временную паузу по участию в матчах национальной команды.

Сообщается, что 38-летний голкипер хочет продолжить карьеру в сборной и вернуться в ее состав в конце года. Поэтому вратарь "Баварии" точно не появится в сентябре в составе "бундестима", где Германия будет играть с Венгрией и Нидерландами в рамках Лиги наций.

Добавим, что в целом за национальную сборную Мануэль Нойер провел 124 матча, дебютировав за нее еще в июне 2009 года в товарищеском матче против Объединенных Арабских Эмиратов.

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Германия Мануэль Нойер
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Источник:
Крістіан Фальк
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Romerik (YNWA)
20.08.2024 в 16:20
Клоун. З нього вже сиплеться, під тобою сидить топ голкіпер, а ти свої якісь фаномні амбіції та цілі ще не виконав. Ні поваги ні честі до конкурента
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
20.08.2024 в 16:20
Клоун. З нього вже сиплеться, під тобою сидить топ голкіпер, а ти свої якісь фаномні амбіції та цілі ще не виконав. Ні поваги ні честі до конкурента
Ответить
0
1

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