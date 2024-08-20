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Дебютный гол Олисе. Бавария - Грассхоппер 4:0. Видео голов и обзор товарищеского матча

Германия

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Дебютный гол Олисе. Бавария - Грассхоппер 4:0. Видео голов и обзор товарищеского матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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20 августа в Мюнхене прошёл спарринг между "Баварией" и "Грассхоппером".

С крупным счётом победу одержали хозяева - 4:0. В составе немецкого клуба отличились Майкл Олисе, Гарри Кейн, Матис Тель и Томас Мюллер.

В новом сезоне Бундеслиги "Баварии" стартует 25 августа, в выездном поединке против "Вольфсбурга".

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Источник:
Bayern Munchen
Опубликовал: Александр Бураков
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