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Дебютный гол Олисе. Бавария - Грассхоппер 4:0. Видео голов и обзор товарищеского матча
Проблем не возникло
Getty Images/Global Images Ukraine
20 августа в Мюнхене прошёл спарринг между "Баварией" и "Грассхоппером".
С крупным счётом победу одержали хозяева - 4:0. В составе немецкого клуба отличились Майкл Олисе, Гарри Кейн, Матис Тель и Томас Мюллер.
В новом сезоне Бундеслиги "Баварии" стартует 25 августа, в выездном поединке против "Вольфсбурга".
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Источник:Bayern Munchen
Опубликовал: Александр Бураков
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