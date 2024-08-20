Директор Баварии: Мы не можем удерживать всех наших лучших игроков

Директор "Баварии" Макс Эберль заявил, что клуба готов продать некоторых игроков для поддержания финансового баланса.

"Мы пытаемся со временем реализовать наши с Кристофом идеи и изменить определенные вещи. Мы не можем удерживать всех наших лучших игроков, как этого хотят болельщики. Но это было бы хорошо, однако иначе мы не сможем управлять структурой заработной платы. Соответственно, мы должны найти здоровый баланс между доходами и расходами и одновременно иметь конкурентоспособный состав, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Мы должны двигаться в пределах этого баланса".