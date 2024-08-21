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Бохум арендовал защитника Аякса Якова Медича
Об этом говорится на сайте немецкого клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бохум" усилил свой состав центральным защитником "Аякса" Яковом Медичем. Немецкий клуб арендовал хорвата на один сезон с возможностью опции выкупа игрока, которая составляет 3 млн евро.
"Бундеслига - одна из лучших лиг Европы, и она была моей целью с тех пор, как я впервые приехал в Германию. "Бохум" - это клуб, где болельщики ценят тяжелую работу на поле. Вот почему я думаю, что хорошо впишусь здесь", - заявил хорват после перехода.
Добавим, что в прошлом сезоне Яков Медич провел 10 матчей и отметился одним забитым мячом.
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