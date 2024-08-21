  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Два клуба АПЛ проявляют интерес к защитнику леверкузенского Байера
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два клуба АПЛ проявляют интерес к защитнику леверкузенского Байера

Германия

Об этом сообщает Kicker

Два клуба АПЛ проявляют интерес к защитнику леверкузенского Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фармацевты" планируют обновить свою защиту до конца трансферного окна. "Байер" активизировал свои усилия по подписанию Сеппа ван ден Берга из "Ливерпуля", однако чемпион Бундеслиги также может продать одного из своих игроков.

Сообщается, что "Кристал Пэлас" и "Ньюкасл" заинтересованы в услугах Одилона Коссуну. Защитник сейчас считается едва ли не самым главным кандидатом на продажу, поскольку "Байер" получил предложение трансфера своего игрока в размере 45 млн евро. Уход ивуарийца становится все более вероятным.

Добавим, что в прошлом сезоне Одилон Коссуну провел 34 матча и отметился одним забитым мячом.

По теме
yellow-arrow
Бохум арендовал защитника Аякса Якова Медича
yellow-arrow
Байер заинтересовался защитником Ливерпуля
yellow-arrow
Директор Баварии: Мы не можем удерживать всех наших лучших игроков
Байер (Леверкузен) Ньюкасл Кристал Пэлас (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости