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Два клуба АПЛ проявляют интерес к защитнику леверкузенского Байера
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фармацевты" планируют обновить свою защиту до конца трансферного окна. "Байер" активизировал свои усилия по подписанию Сеппа ван ден Берга из "Ливерпуля", однако чемпион Бундеслиги также может продать одного из своих игроков.
Сообщается, что "Кристал Пэлас" и "Ньюкасл" заинтересованы в услугах Одилона Коссуну. Защитник сейчас считается едва ли не самым главным кандидатом на продажу, поскольку "Байер" получил предложение трансфера своего игрока в размере 45 млн евро. Уход ивуарийца становится все более вероятным.
Добавим, что в прошлом сезоне Одилон Коссуну провел 34 матча и отметился одним забитым мячом.
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