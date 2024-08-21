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Мануэль Нойер объявил о завершении своей международной карьеры
Вот и все
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер объявил о завершении своей международной карьеры.
"Когда-то должен был наступить этот день. Каждый, кто меня знает, знает, что это решение далось мне нелегко.
Прошло более 15 лет с момента моего дебюта, когда мы играли в Объединенных Арабских Эмиратах, и я очень волновался", - сказал вратарь.
Нойер дебютировал в сборной Германии в 2009 году. За это время он сыграл 124 матча.
Мануэль был частью национальной команды, которая заняла третье место на чемпионате мира 2010 года и выиграла чемпионат мира 2014 года.
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