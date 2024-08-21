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Вайнцирль стал новым спортивным директором мюнхенской Баварии
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Getty Images/Global Images Ukraine
Маркус Вайнцирль стал новым спортивным директором молодежной мюнхенской "Баварии".
Специалист заменит на этой позиции Хамита Алтинтопа, который принял решение покинуть клуб.
"Мы очень рады, что Маркус присоединился к нашей команде. Он имеет многолетний опыт работы в Бундеслиге", - сказал Макс Эберль, директор ФК "Бавария".
ℹ️ Markus #Weinzierl wird neuer Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus. Der 49-Jährige tritt die Nachfolge von Halil #Altintop an, der den deutschen Rekordmeister auf eigenen Wunsch verlässt.— FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) August 21, 2024
Alle Informationen: https://t.co/BYsY9KC6Rv#FCBayern #FCBayernCampus pic.twitter.com/U75RrVYuud
Вайнцирль был главным тренером "Нюрнберга", "Штутгарта", "Шальке", "Аугсбурга" и "Ян Регенсбурга".
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