  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Вайнцирль стал новым спортивным директором мюнхенской Баварии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вайнцирль стал новым спортивным директором мюнхенской Баварии

Германия
Обновлено

Официально

Вайнцирль стал новым спортивным директором мюнхенской Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Маркус Вайнцирль стал новым спортивным директором молодежной мюнхенской "Баварии".

Специалист заменит на этой позиции Хамита Алтинтопа, который принял решение покинуть клуб.

"Мы очень рады, что Маркус присоединился к нашей команде. Он имеет многолетний опыт работы в Бундеслиге", - сказал Макс Эберль, директор ФК "Бавария".

Вайнцирль был главным тренером "Нюрнберга", "Штутгарта", "Шальке", "Аугсбурга" и "Ян Регенсбурга".

По теме
yellow-arrow
Мануэль Нойер объявил о завершении своей международной карьеры
yellow-arrow
Два клуба АПЛ проявляют интерес к защитнику леверкузенского Байера
yellow-arrow
Бохум арендовал защитника Аякса Якова Медича
Бавария (Мюнхен) Маркус Вайнцирль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bayern
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости