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Нагельсман - о завершении международной карьеры Нойера: Нам будет не хватать его

Германия
Обновлено

Юлиан высказался об уходе из национальной команды Нойера

Нагельсман - о завершении международной карьеры Нойера: Нам будет не хватать его

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о завершении международной карьеры Мануэля Нойера.

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"Я могу понять решение Мануэля уйти, но его уход - это большая потеря для нас. Он сформировал вратарское мастерство, как никто другой в истории футбола. Благодаря своим сейвам, стилю, игре на опережение и харизме, он был больше, чем просто вратарем национальной сборной в течение почти полутора десятилетий.

Его способности были решающим фактором в представлении о том, как мы хотим играть в футбол. Нойер был и есть замечательный спортсмен. Я часто искал возможности пообщаться с ним, и я рад, что смогу продолжать это делать и в будущем. Нам будет не хватать Мануэля в национальной сборной".

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Германия Мануэль Нойер Юлиан Нагельсманн
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