Бавария в следующем году представит юбилейный комплект формы от Adidas

Мюнхенская "Бавария" готовит особый сюрприз для своих болельщиков по случаю 125-летия клуба.

Как стало известно, в следующем году будет представлен юбилейный комплект формы от Adidas. Дизайн костюма будет сочетать классический красный цвет команды с золотистым.

Компания Adidas, вероятно, использует свой традиционный логотип трилистника.

Дизайнеры вдохновлялись тремя историческими стадионами клуба: Грюнвальдским стадионом, Олимпийским и Альянц Ареной.