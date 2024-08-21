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Бавария в следующем году представит юбилейный комплект формы от Adidas
Клуб готовит особый сюрприз для своих болельщиков
CGTN
Мюнхенская "Бавария" готовит особый сюрприз для своих болельщиков по случаю 125-летия клуба.
Как стало известно, в следующем году будет представлен юбилейный комплект формы от Adidas. Дизайн костюма будет сочетать классический красный цвет команды с золотистым.
Компания Adidas, вероятно, использует свой традиционный логотип трилистника.
Дизайнеры вдохновлялись тремя историческими стадионами клуба: Грюнвальдским стадионом, Олимпийским и Альянц Ареной.
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