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Бавария в следующем году представит юбилейный комплект формы от Adidas

Германия

Клуб готовит особый сюрприз для своих болельщиков

Бавария в следующем году представит юбилейный комплект формы от Adidas

CGTN

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Мюнхенская "Бавария" готовит особый сюрприз для своих болельщиков по случаю 125-летия клуба.

Как стало известно, в следующем году будет представлен юбилейный комплект формы от Adidas. Дизайн костюма будет сочетать классический красный цвет команды с золотистым.

Компания Adidas, вероятно, использует свой традиционный логотип трилистника.

Дизайнеры вдохновлялись тремя историческими стадионами клуба: Грюнвальдским стадионом, Олимпийским и Альянц Ареной.

Бавария в следующем году представит юбилейный комплект формы от Adidas - изображение 1
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