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Штутгарт интересуется защитником Вест Хэма
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Штутгарт" продолжает искать возможности усилить защиту до конца трансферного окна. Руководство клуба обратило свое внимание в сторону Премьер-лиги.
Сообщается, что "швабы" вновь заинтересованы в услугах Константиноса Мавропаноса, выступающего в "Вест Хэме". Ранее грек играл в немецком клубе с 2020 по 2023 гг., а позже был приобретен "молотобойцами". С приходом Хулена Лопетеги, 26-летнему центрбеку не гарантировано место в стартовом составе лондонцев, поэтому игрок также может рассмотреть возвращение в Бундеслигу.
Добавим, что в прошлом сезоне Константинос Мавропанос провел 33 матча и отметился одним забитым мячом.
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