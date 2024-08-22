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Штутгарт интересуется защитником Вест Хэма

Германия

Об этом сообщает Kicker

Штутгарт интересуется защитником Вест Хэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Штутгарт" продолжает искать возможности усилить защиту до конца трансферного окна. Руководство клуба обратило свое внимание в сторону Премьер-лиги.

Сообщается, что "швабы" вновь заинтересованы в услугах Константиноса Мавропаноса, выступающего в "Вест Хэме". Ранее грек играл в немецком клубе с 2020 по 2023 гг., а позже был приобретен "молотобойцами". С приходом Хулена Лопетеги, 26-летнему центрбеку не гарантировано место в стартовом составе лондонцев, поэтому игрок также может рассмотреть возвращение в Бундеслигу.

Добавим, что в прошлом сезоне Константинос Мавропанос провел 33 матча и отметился одним забитым мячом.

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Штутгарт Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Константинос Мавропанос
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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