Штутгарт интересуется защитником Вест Хэма

"Штутгарт" продолжает искать возможности усилить защиту до конца трансферного окна. Руководство клуба обратило свое внимание в сторону Премьер-лиги.

Сообщается, что "швабы" вновь заинтересованы в услугах Константиноса Мавропаноса, выступающего в "Вест Хэме". Ранее грек играл в немецком клубе с 2020 по 2023 гг., а позже был приобретен "молотобойцами". С приходом Хулена Лопетеги, 26-летнему центрбеку не гарантировано место в стартовом составе лондонцев, поэтому игрок также может рассмотреть возвращение в Бундеслигу.

Добавим, что в прошлом сезоне Константинос Мавропанос провел 33 матча и отметился одним забитым мячом.