Ману Коне близок к тому, чтобы покинуть менхенгладбахскую Боруссию

Еще весной появились первые слухи, что полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Ману Коне настроен сменить клубную прописку. У французского игрока контракт с действующим клубом действует до конца июня 2026 года и руководство "жеребцов" хочет воспользоваться возможностью заработать на этом трансфере, поскольку понимают, что футболист не задержится здесь надолго.

Сообщается, что "Милан" серьезно настроен на приобретение полузащитника и сделал конкретное предложение немецкой команде. За трансфер француза "Гладбах" сможет выручить от 20 до 25 млн евро, но эта сумма может увеличиться, если в гонку вступят другие клубы.

Добавим, что в прошлом сезоне Ману Коне провел 25 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.