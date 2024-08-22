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Ману Коне близок к тому, чтобы покинуть менхенгладбахскую Боруссию
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Еще весной появились первые слухи, что полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Ману Коне настроен сменить клубную прописку. У французского игрока контракт с действующим клубом действует до конца июня 2026 года и руководство "жеребцов" хочет воспользоваться возможностью заработать на этом трансфере, поскольку понимают, что футболист не задержится здесь надолго.
Сообщается, что "Милан" серьезно настроен на приобретение полузащитника и сделал конкретное предложение немецкой команде. За трансфер француза "Гладбах" сможет выручить от 20 до 25 млн евро, но эта сумма может увеличиться, если в гонку вступят другие клубы.
Добавим, что в прошлом сезоне Ману Коне провел 25 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.
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