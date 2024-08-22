Аренды в Испанию не будет. Боруссия Д не намерена расставаться со своим 19-летним форвардом

Нападающий дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко не перейдёт в "Бетис" на правах аренды. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на Sky Sports Deutschland.

О ситуации вокруг 19-летнего футболиста высказался и главный тренер немецкого клуба Нури Шахин.

"Я ясно показал ему перспективу. У нас хорошие и открытые отношения. Ему будет нелегко. Он хочет много играть. Каждый игрок знает, какое положение он у меня занимает", - сказал Шахин.

В сезоне 2023/24 Мукоко принял участие в 27 матчах во всех турнирах, отметившись 6 забитыми мячами.