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Аренды в Испанию не будет. Боруссия Д не намерена расставаться со своим 19-летним форвардом
Правда, вероятность ухода ещё есть
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко не перейдёт в "Бетис" на правах аренды. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на Sky Sports Deutschland.
О ситуации вокруг 19-летнего футболиста высказался и главный тренер немецкого клуба Нури Шахин.
"Я ясно показал ему перспективу. У нас хорошие и открытые отношения. Ему будет нелегко. Он хочет много играть. Каждый игрок знает, какое положение он у меня занимает", - сказал Шахин.
В сезоне 2023/24 Мукоко принял участие в 27 матчах во всех турнирах, отметившись 6 забитыми мячами.
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