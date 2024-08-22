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Нойер: Мы очень мотивированы. Требл - большая цель Баварии в новом сезоне

Германия

"Хотим забраться на максимальную вершину" (с)

Нойер: Мы очень мотивированы. Требл - большая цель Баварии в новом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер раскрыл амбиции мюнхенцев на сезон 2024/25.

"Никто не хочет провести сезон без трофеев, особенно в "Баварии". Мы очень мотивированы. Мы уже сталкивались с этим в прошлом, по крайней мере, Томас [Мюллер] и я. В 2012 году мы тоже остались без трофеев. Мы проиграли в финале Лиги чемпионов, заняли второе место в Бундеслиге и проиграли финал Кубка Дортмунду. В том году национальная сборная также проиграла в полуфинале Евро Италии.

Это был очень разочаровывающий год, но мы получили мотивацию от этих поражений и направили ее на предсезонную подготовку и на следующий сезон, когда мы выиграли требл в 2013 году. Это наша большая цель, но нам действительно нужно много работать для этого. Мы должны расти вместе как команда и выкладываться на поле. У нас новая команда как на поле, так и за его пределами, так что это принесло свежую кровь и новую энергию. Мы хотим забраться на максимальную вершину", - сказал Нойер в интервью пресс-службе Бундеслиги.

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Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Источник:
Bundesliga
Опубликовал: Александр Бураков
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Nevermore (Донецк)
22.08.2024 в 16:05
уэбл
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