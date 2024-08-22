Алонсо прояснил ситуацию с возможным уходом основного защитника Байера

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал текущее положение центрального защитника леверкузенцев Джонатана Та.

Напомним, на протяжении летнего трансферного окна Та активно связывали с мюнхенской "Баварией".

"Конечно, в первые несколько недель сложилась ситуация, возникновения которой мы не хотели, но такое может случиться в футболе. Вот почему я решил не выпускать Джонатана в стартовом составе (в игре против Штутгарта - прим.).

Но на этой неделе он снова хорошо тренировался, полностью сосредоточился, его разум был здесь. На данный момент других новостей нет, поэтому он остается в моем распоряжении как важный игрок и лидер", - приводит слова специалиста Sky Sport Deutschland.