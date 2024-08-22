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Алонсо прояснил ситуацию с возможным уходом основного защитника Байера
Удержат ли "фармацевты" центрбека?
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал текущее положение центрального защитника леверкузенцев Джонатана Та.
Напомним, на протяжении летнего трансферного окна Та активно связывали с мюнхенской "Баварией".
"Конечно, в первые несколько недель сложилась ситуация, возникновения которой мы не хотели, но такое может случиться в футболе. Вот почему я решил не выпускать Джонатана в стартовом составе (в игре против Штутгарта - прим.).
Но на этой неделе он снова хорошо тренировался, полностью сосредоточился, его разум был здесь. На данный момент других новостей нет, поэтому он остается в моем распоряжении как важный игрок и лидер", - приводит слова специалиста Sky Sport Deutschland.
В прошлом сезоне Та провёл 48 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 6 забитых мячей и 1 ассист.
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