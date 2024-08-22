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Ультрас Боруссии Д хотят объявить бойкот в матче против Айнтрахта из-за спонсорского скандала

Германия

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Ультрас Боруссии Д хотят объявить бойкот в матче против Айнтрахта из-за спонсорского скандала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Болельщики "Боруссии Дортмунд" недовольны тем, что их клуб подписал спонсорское соглашение с компанией, которая производит оружие - Rheinmetall.

Одна из фанатских групп "Боруссии", Südtribuüne Dortmund, обнародовала заявление, в котором осудила решение клуба:

"Перед началом сезона против франкфуртского "Айнтрахта" мы призываем каждого болельщика "Боруссии" и каждого фан-клуба принести на стадион баннеры, с помощью которых вы сможете выразить свое недовольство", - говорится в заявлении.

Напомним, что матч "Боруссия" - "Айнтрахт" состоится 24 августа.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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