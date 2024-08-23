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Кейн назвал трофеи, которые хочет выиграть с Баварией

Германия

Гарри по-прежнему в ожидании

Кейн назвал трофеи, которые хочет выиграть с Баварией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Баварии" Гарри Кейн ответил на вопрос о том, какие титулы он мечтает завоевать в составе мюнхенцев.

"Моя мечта — выиграть с командой Бундеслигу и Лигу чемпионов. Я хотел бы выиграть крупный турнир со сборной. Моя цель на сезон — завоевать как можно больше титулов", - приводит слова англичанина Bayern&Germany.

Напомним, Кейн перешёл в "Баварию" из "Тоттенхэма" в 2023 году. Гарри является двукратным серебряным призером чемпионата Европы и финалистом Лиги чемпионов.

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Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Бундеслига Харри Кейн
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Источник:
Bayern&Germany
Опубликовал: Александр Бураков
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