Алонсо: Для меня фаворит Бундеслиги по-прежнему Бавария. Цель Байера - остаться в топ-4

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо ответил на вопрос о предстоящей гонке за титул чемпиона Германии.

"То, что говорят эксперты, для меня не имеет значения. Для меня мы не фавориты, фаворитом по-прежнему остается "Бавария". Мы хотим хорошо сыграть и хорошо начать сезон.

Это наша цель — иметь хороший настрой, хорошие идеи и хорошее мышление. Посмотрим, куда это нас приведет. Наша цель — остаться в первой четверке, это реалистично. У нас хороший состав, и нам нужно идти вперед игра за игрой", - сказал испанский специалист.