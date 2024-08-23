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Алонсо: Для меня фаворит Бундеслиги по-прежнему Бавария. Цель Байера - остаться в топ-4

Германия

Скромные предсезонные цели

Алонсо: Для меня фаворит Бундеслиги по-прежнему Бавария. Цель Байера - остаться в топ-4

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо ответил на вопрос о предстоящей гонке за титул чемпиона Германии.

"То, что говорят эксперты, для меня не имеет значения. Для меня мы не фавориты, фаворитом по-прежнему остается "Бавария". Мы хотим хорошо сыграть и хорошо начать сезон.

Это наша цель — иметь хороший настрой, хорошие идеи и хорошее мышление. Посмотрим, куда это нас приведет. Наша цель — остаться в первой четверке, это реалистично. У нас хороший состав, и нам нужно идти вперед игра за игрой", - сказал испанский специалист.

Напомним, "Байер" финишировал на первой строчке Бундеслиги по итогам прошлого сезона. Второе место в турнирной таблице занял "Штутгарт", третье - "Бавария".

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Источник:
Bayern&Germany
Опубликовал: Александр Бураков
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