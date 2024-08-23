Штутгарт арендовал малийского нападающего Аталанты

Малийский нападающий "Аталанты" Эль-Биляли Туре проведет следующий сезон в составе "Штутгарта".

Клуб не сообщает деталей сделки, но СМИ пишут, что немецкий клуб заплатил за аренду около 4 миллионов евро. Кроме того, в соглашении прописана опция выкупа игрока за 20 миллионов евро с учетом бонусов. Также предусмотрен пункт о 10%-процентной доле от суммы следующей продажи игрока.

Der VfB verstärkt sich in der Offensive: El Bilal #Touré wechselt auf Leihbasis für die kommende Saison von Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo an den Neckar. Herzlich willkommen, El Bilal! ⚪????



???? Zur Meldung: https://t.co/9y7c47otTz#VfB | @El_bilal9 pic.twitter.com/hUkiUFmEp1 — VfB Stuttgart (@VfB) August 23, 2024

Туре в прошлом сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.