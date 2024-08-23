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Штутгарт арендовал малийского нападающего Аталанты

Германия

Подтверждено

Штутгарт арендовал малийского нападающего Аталанты

VfB Stuttgart

Новина українською

Малийский нападающий "Аталанты" Эль-Биляли Туре проведет следующий сезон в составе "Штутгарта".

Клуб не сообщает деталей сделки, но СМИ пишут, что немецкий клуб заплатил за аренду около 4 миллионов евро. Кроме того, в соглашении прописана опция выкупа игрока за 20 миллионов евро с учетом бонусов. Также предусмотрен пункт о 10%-процентной доле от суммы следующей продажи игрока.

Туре в прошлом сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
VfB
Опубликовал: Екатерина Власова
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