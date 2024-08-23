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Фанаты Боруссии М вызвали задержку матча против Байера из-за фаер-шоу
Произошла неприятная ситуация
Farid Khan
Фаер-шоу фанатов "Боруссии М" в начале второго тайма против леверкузенского "Байера" вызвало задержку в матче Бундеслиги.
Пиротехника создала густое облако дыма, которое заполнило стадион, заставив судей временно приостановить игру.
Borussia Mönchengladbach’s fans put on a flare show at the start of the second half against Bayer Leverkusen which caused a big cloud of smoke and prompted a delay.#BMGB04 pic.twitter.com/b7KCqJOyho— Sacha Pisani (@Sachk0) August 23, 2024
Сейчас игра возобновлена, текущий счет 1:2.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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