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Фанаты Боруссии М вызвали задержку матча против Байера из-за фаер-шоу

Германия
Обновлено

Произошла неприятная ситуация

Фанаты Боруссии М вызвали задержку матча против Байера из-за фаер-шоу

Farid Khan

Новина українською

Фаер-шоу фанатов "Боруссии М" в начале второго тайма против леверкузенского "Байера" вызвало задержку в матче Бундеслиги.

Пиротехника создала густое облако дыма, которое заполнило стадион, заставив судей временно приостановить игру.

Сейчас игра возобновлена, текущий счет 1:2.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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