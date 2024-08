Фанаты Боруссии М вызвали задержку матча против Байера из-за фаер-шоу

Фаер-шоу фанатов "Боруссии М" в начале второго тайма против леверкузенского "Байера" вызвало задержку в матче Бундеслиги.

Пиротехника создала густое облако дыма, которое заполнило стадион, заставив судей временно приостановить игру.

Borussia Mönchengladbach’s fans put on a flare show at the start of the second half against Bayer Leverkusen which caused a big cloud of smoke and prompted a delay.#BMGB04 pic.twitter.com/b7KCqJOyho