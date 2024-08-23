Бундеслига. Боруссия М – Байер 2:3. Гении концовок снова в деле

Бундеслига, 1-й тур

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Байер 2:3

Голы: Эльведи 59, Кляйндинст 85 – Джака 12, Виртц 38, 90+11

На 90+11 Виртц не реализовал пенальти

Когда-то давно славный Доктор Хаус каждую серию 37 минут экранного времени доводил пациента до грани жизни и смерти, чтобы на чистом озарении спасти его в последний момент. В очередной раз. Приблизительно тем же самым занимается "Байер" в реальном мире уже неправдоподобно продолжительный срок. Предлагаю даже не пытаться объяснять необъяснимое. Вместо этого дружно воскликнем: "Это – волчанка!".

"Байер" начал сезон с абсурдного камбека в Суперкубке против "Штутгарта" в меньшинстве. С классическим голом Патрика Шика на 85+ минуте. Чтобы через неделю начать защиту титула с победного гола на 101-й минуте. Даже камбек упорного Гладбаха после перерыва не остановил королей камбеков. Неисчерпаемое везение, помноженное на непоколебимую веру в себя и очередное чудо. Неверлузен.

Если отвлечься от эмоций, то "Байер" ещё далек от идеала. Свой лучший футбол они пока готовы показывать от получаса до тайма. И даже за этот отрезок они не наиграли на перевес в два мяча. Половины ключевых игроков далеко не в идеальных кондициях. На стандартах в обороне вообще беда – до компенсированных 11 минут "Боруссия" выиграла оба тайма по xG чисто за счет стандартных положений. Но они всё равно продолжают преодолевать все трудности и клепать победы.

Хаби Алонсо имел дилемму перед матчем: избрать проверенный состав, далекий от идеальных кондиций, либо довериться резервистам и летним новичкам. Последние подвели в Суперкубке, в частности удаленный Терье, потому баск выбрал классику. Для оптимального прошлогоднего в старте не хватало лишь травмированного Паласиоса. Всё работало, но только до перерыва и не самым убедительным образом.

Джака начал матч с фирменного скримера в ворота своей бывшей команды. Второй едва не пришёл спустя 5 минут – Бонифейс попал в каркас ворот. Оба момента пришли после перехватов в центре поля и быстрых выпадов по флангу Фримпонга. Затем ещё и Тапсоба издали сотряс крестовину. А в конце тайма был качественная атака, где Виртц без сопротивления добил из пределов штрафной. Вроде и создали достаточно, но 0:2 выглядело даже слишком убедительно.

Ведь Гладбах создал уйму со стандартов, включая отмененный из-за небольшого фола гол Кляйндинста. Также хозяева претендовали на два 11-метровых. Но их пронесло. Лишь до перерыва. После него Эльведи наконец забил после реализованной наработки со штрафного. Долго счёт был скользким, но Кляйндинст таки нашел свой дебютный мяч в лиге за новый клуб после хитрейшей передачи другого новичка Штегера. Тапсоба при этом впал в прострацию.

И всё шло к закономерным по ожидаемым голам 2:2, как Адли в своих лучших традициях заработал пенальти на последней минуте. А Виртц даже после промаха с точки сумел забить решающий гол. 2:3. "Байер" делает это снова. И снова. И снова.

Боруссия М: Омлин – Нетц, Эльведи, Итакура, Скалли – Вайгль, Райтц (Зандер, 71) – Штегер, Онора, Плеа (Чванчара, 71) – Кляйндинст

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Андрих (Алеиш Гарсия, 82), Джака, Гримальдо – Виртц, Хофманн (Терье, 65) – Бонифейс (Адли, 82)