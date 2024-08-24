  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Спортдир Баварии - о продаже Де Лигта: Мы должны генерировать деньги
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортдир Баварии - о продаже Де Лигта: Мы должны генерировать деньги

Германия

Объяснил, почему продали нидерландца

Спортдир Баварии - о продаже Де Лигта: Мы должны генерировать деньги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль рассказал о том, почему мюнхенцы продали Маттейс Де Лигта:

"Вы не можете начать сезон с 35 игроками или, как это делает Челси, с 45 игроками. Мы потратили деньги на Олисе, Пальинью и Хироки Ито. Поэтому, как клуб, мы должны генерировать деньги".

Напомним, этим летом Маттейс Де Лигт перешел из "Баварии" в "Манчестер Юнайтед" за 45 миллионов евро.

Читайте такжеОфициально: Манчестер Юнайтед подписал Маттейса де Лигта

Добавим, что в этом летнем трансферном окне "Бавария" потратила около 142 миллионов евро на игроков.

По теме
yellow-arrow
Бундеслига. Боруссия М – Байер 2:3. Гении концовок снова в деле
yellow-arrow
Фанаты Боруссии М вызвали задержку матча против Байера из-за фаер-шоу
yellow-arrow
Штутгарт арендовал малийского нападающего Аталанты
Бавария (Мюнхен) Матейс де Лигт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости