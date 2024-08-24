Спортдир Баварии - о продаже Де Лигта: Мы должны генерировать деньги

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль рассказал о том, почему мюнхенцы продали Маттейс Де Лигта:

"Вы не можете начать сезон с 35 игроками или, как это делает Челси, с 45 игроками. Мы потратили деньги на Олисе, Пальинью и Хироки Ито. Поэтому, как клуб, мы должны генерировать деньги".

Напомним, этим летом Маттейс Де Лигт перешел из "Баварии" в "Манчестер Юнайтед" за 45 миллионов евро.

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Добавим, что в этом летнем трансферном окне "Бавария" потратила около 142 миллионов евро на игроков.