Бундеслига. Шедевр Демировича разозлил Фрайбург, нетленный Крамарич и новый герой РБЛ

Эрмедин Демирович сходу решил оправдать статус второго самого дорогого новичка в истории "Штутгарта". Босниец – чемпион мира по голам с подборов и рикошетов. И свой талант он продемонстрировал уже на второй минуте, ножницами отправив мяч в сетку некогда родной ему арены "Европа Парк". Как оказалось, это лишь разозлило его бывшую команду.

В ответ защитник "Фрайбурга" Лукас Кюблер оформил дубль, в том числе коронным ударом с корнера, а между его голами отличился умница Рицу Доан. После шедевра Демировича "Штутгарт" ничего не смог предложить впереди – хозяева были феноменальны в обороне. Таким образом Юлиан Шустер дебютирует во главе "Фрайбурга" с победы, а парни Себастьяна Хенесса явно были далеки от настроя недельной давности, когда рубились за Суперкубок с "Байером".

"РБ Лейпцигу" пришлось попотеть для первой победы в сезоне. Во-первых, "Бохум" реально выглядит намного убедительнее, чем в прошлой кампании, и оказался крепким орешком. Плюс "красные быки" завершали матч вдесятером из-за удаления Орбана, что подарило нервный финиш встречи. Впрочем, удачный дебют выдался у Антонио Нусы. Норвежский тинейджер забил единственный мяч во встрече, принеся 3 очка.

Андрей Крамарич оформил второй хет-трик в Бундеслиге кряду. После издевательства над Ману Нойером в последнем туре прошлой кампании хорвату было нетрудно в одиночку расправиться с новичками из Киля. "Хольштайн" дал добротный бой в открытом бою, но игра Оливера Бауманна на воротах и очередной бенефис Крамарича решили исход встречи в пользу хозяев поля.

Два самых симпатичных середняка прошлой кампании ожидаемо выдали веселый матч. "Вердер" был острее "Аугсбурга" все 90 минут, но "фуггеры" были упорнее и сумели взять ничью в поединке с 4 голами. А вот два главных любителя закрыться в Бундеслиге еще хорошо, что обменялись голами. Надьем Амири положил свой очередной гол со штрафного, обеспечив "Майнцу" перевес в дебюте второй половины. Но Ласло Бенеш за четверть часа до конца встречи восстановил паритет на табло в абсолютно равном поединке.

Бундеслига. 1-й тур

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Штутгарт 3:1

Голы: Кюблер 26, 61, Доан 54 – Демирович 2

Фрайбург: Мюллер, Гюнтер, Линхарт, Розенфельдер, Кюблер, Остерхаге, Эггештайн (Гинтер, 73), Грифо (Муслия, 82), Рель (Хелер, 63), Доан (Шаллаи, 73), Адаму

Штутгарт: Нюбель, Шабо, Штенцель (Чейз, 65), Крэтциг (Миттельштедт, 57), Штиллер, Каразор (Диль, 65), Мийо, Фюрих (Вольтемаде, 81), Ундав (Ридер, 65), Левелинг, Демирович

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Бохум 1:0

Гол: Нуса 59

Удаление: Орбан 85

РБ Лейпциг: Гулачи, Раум, Лукеба, Орбан, Симакан (Хенрикс, 55), Кампль, Зайвальд (Нуса, 55), Симонс, Айдара (Клостерманн, 75), Шешко (Поульсен, 75), Опенда (Баумгартнер, 86)

Бохум: Древес, Виттек, Медич (Эрманн, 86), Пасслак, Машович, Сиссоко, Дашнер (Боаду, 63), Беро, Лосилла (Панневиг, 71), Брошински (Бамба, 86), Хофманн (Бальде, 71)

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм – Хольштайн 3:2

Голы: Крамарич 6 (п), 37, 87 – Бернхарссон 63, Матино 89

Удаление: Келати 82

Хоффенхайм: Бауманн, Акпогума, Штах, Дрекслер, Крамарич (Морстедт, 90), Кадержабек, Прасс (Нсоки, 89), Гриллич (Гайгер, 69), Премель, Бюльтер (Бруун Ларсен, 69), Гложек (Бериша, 59)

Хольштайн: Вайнер, Коменда (Порат, 46), Эррас, Ивежич, Матино, Пухач (Келати, 46), Беккер, Кнудсен (Ремберг, 79), Холтби (Шульц, 82), Пихлер (Арп, 54), Бернхардссон

Аугсбург, ВВК Арена

Аугсбург – Вердер 2:2

Голы: Реджбечай 16, Эссенде 35 – Агу 12, Нджинма 58

Аугсбург: Лабрович, Яннулис (Вольф, 80), Шлоттербек, Гауэлеу, Педерсен, Брайтхаупт (Дорш, 59), Энгельс (Мунье, 80), Майер (Йенсен, 59), Реджбечай, Титц (Бауэр, 66), Эссенде

Вердер: Цеттерер, Велькович, Фридль, Штарк (Юнг, 46), Агу, Вайзер, Стаге, Линен (Альверо, 90+4), Шмид (Битенкур, 88), Дукш (Грюлль, 81), Топп (Нджинма, 46)

Майнц, Мева Арена

Майнц – Унион 1:1

Голы: Амири 53 – Бенеш 74

Майнц: Центнер, Ханче-Ольсен, Ляйтш (Белль, 31), Кор, Ли Чжэ Сон, Онисиво (Зиб, 76), Мвене, Амири, Сано (Вайпер, 86), Каси (Небель, 85), Буркардт

Унион: Реннов, Диогу Лейте, Фогт (Кверфельд, 83), Дуки, Холлербах (Скарке, 72), Тузар (Вертессен, 65), Гозенс, Шефер (Бенеш, 72), Триммель (Хаберер, 72), Хедира, Сьебатшо