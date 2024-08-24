Бундеслига. 1-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Айнтрахт 2:0

Голы: Байно-Гиттенс 72, 90+2

"Боруссия" откровенно не впечатлила в дебютном поединке Нури Шахина в Бундеслиге. Провалили первый тайм, в чистую проиграв сопернику в интенсивности и единоборствах, – в Германии такое непростительно. Перехватили инициативу после перерыва, но в созидании не было ничего, кроме индивидуальных включений Брандта, а затем проходов Байно-Гиттенса. Одновременно отметим на редкость качественный оборонительный перфоманс "Айнтрахта". Во многом их игра и лишила матч зрелищности.

"Боруссия" Эдина Терзича годами страдала от не поставленной позиционной атаки, пыталась атаковать числом и часто подставлялась под встречные атаки. Наследника понесло в обратную сторону – излишнее количество игроков при билд-апе, много стерильного владения и ноль очевидным моментов за стартовые 70 минут.

Понятно, что позиционка не ставится за предсезонку, но безыдейность в атаке БД напрягла. Даже не в лучшие годы в Дортмунде привыкли к яркому и результативному футболу. Возможно, в лучшую сторону все изменится с восстановление Серу Гирасси и дебютом гвинейца.

Ладно тройка ЦЗ в билд-апе и ложная роль Шлоттербека на фланге обороны. Но зачем при этом одновременно выше присутствовал и новичок Гросс, и Джан. Последний при этом выдавил Забитцера на фланг, где он был далек от своей роли в сборной и откровенно не мог влиять на игру должным образом.

При этом "Айнтрахт" очень лихо начал, высоко прессинговал и выигрывал абсолютное большинство единоборств в первые полчаса. Дортмунд же был уныл и бледен, и по традиции неудачных отрезков в такие моменты связывала игру лишь светлая голова Брандта и его проблески креатива.

До перерыва Дортмунд мог забивать после неожиданного врывания Рюэрсона в штрафную, скидки на второй темп Адейеми, и после кривого удара последнего Забитцер пяткой бил с опасной близости от ворот. Откровенно рандомный эпизод – и единственный опасный за половину. "Орлы" ответили контратакой, разогнанной Экитике, в которой француз унизил Джана, но ошибся с адресатом передачи, запоров выход 3 в 2.

Во втором тайме "Айнтрахт" продолжил крайне надежно обороняться. Теат и Расмум Кристенсен на краях обороны явно добавили надежности их защитному блоку. Возможно, именно качественная игра "орлов" без мяча и стала спонсором столь унылого старта от Шахина. А затем гости выждали редкого шанса в быстрой атаке и обязаны были открывать счет. Снова Экитике развил атаку, отдав на Нкунку, а тот прострелил Шаиби на пустые ворота. Алжирец умудрился промахнуться.

Первый полноценный момент в игре, да еще и так бездарно запоренный. А в ответ как на зло, "Боруссия" тут же забила. Байно-Гиттенс получил оперативный простор на левом краю, лихо зашел в штрафную и пробил по диагонали в дальний угол. Прекрасное индивидуальное исполнение и долгожданное открытие счета. В компенсированное время снова сработал мотив "не забиваешь ты – забивают тебе". Матанович уже готовился бить из центральной позиции в штрафной, но Бенсебаини в подкате спас от угрозы, а затем запустил Байно-Гиттенса в контратаку, которую британец снова увенчал индивидуальным проходом и точным ударом. 2:0.

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Зюле, Антон, Шлоттербек – Гросс, Джан (Рейна, 81) – Забитцер (Нмеча, 81), Брандт (Бенсебайни, 85), Мален (Байер, 59) – Адейеми (Гиттенс, 59)

Айнтрахт: Трапп – Теат (Нкунку, 69), Кох, Тута, Кристенсен – Ларссон, Схири – Шаиби (Узун, 76), Гетце (Хейлунд, 77) – Мармуш (Матанович, 69), Экитике (Кнауфф, 77)