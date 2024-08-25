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Умер немецкий футболист и футбольный тренер Кристоф Даум
В возрасте 70 лет
Getty Images/Global Images Ukraine
В возрасте 70 лет скончался бывший немецкий полузащитник и тренер Кристоф Даум.
Причиной смерти Даума стал рак легких, обнаруженный в 2022 году. До этого у него диагностировали рак кожи.
За свою карьеру Даум выиграл Бундеслигу сезона 1991/92 и Суперкубок 1992 года со "Штутгартом", а с "Байером" трижды становился серебряным призером чемпионата - в сезонах 1996/97, 1998/99 и 1999/00.
Последним местом работы Кристофа была сборная Румынии, которую он тренировал с 2016 по 2017 год.
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