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Умер немецкий футболист и футбольный тренер Кристоф Даум

Германия

В возрасте 70 лет

Умер немецкий футболист и футбольный тренер Кристоф Даум

Getty Images/Global Images Ukraine

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В возрасте 70 лет скончался бывший немецкий полузащитник и тренер Кристоф Даум.

Причиной смерти Даума стал рак легких, обнаруженный в 2022 году. До этого у него диагностировали рак кожи.

За свою карьеру Даум выиграл Бундеслигу сезона 1991/92 и Суперкубок 1992 года со "Штутгартом", а с "Байером" трижды становился серебряным призером чемпионата - в сезонах 1996/97, 1998/99 и 1999/00.

Последним местом работы Кристофа была сборная Румынии, которую он тренировал с 2016 по 2017 год.

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Кристоф Даум
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Источник:
Bayer 04 Leverkusen
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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