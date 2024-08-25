Бундеслига. 1-й тур

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Бавария 2:3

Голы: Майер 47 (п), 55 – Мусиала 19, Камински 65 (аг), Гнабри 82

Венсан Компани дебютировал в Бундеслиге с неубедительного перфоманса на "Фольксваген Арена". "Вольфсбург" в последнее десятилетие всегда был комфортным оппонентом для "Баварии", проиграв 12 из 13 последних встреч и обыграв "рекордмайстра" за это время лишь раз. Но сегодня все было иначе.

Компани вернул "Бавария" к заводским доминантным настройкам, и в первом тайме мы видели признаки старой доброй чемпионской махины: 73 процента владения, интересное движение в последней трети, где верхняя четверка гибко двигалась, менялась позициями и путала соперника. Мусиала открыл счет уже в середине тайма после классной передачи Кейна из глубины, подключения правого фулбека Боэ и прострела вдоль ворот.

Высокие позиции фулбеков, сразу два разыгрывающих опорника Киммих и Павлович, 4 атакующих игрока впереди. Плюс еще и добротные заготовки на стандартах, особенно на угловых. И главное полное отсутствие контригры соперника за счет хорошей реакции на потери. Все как заказывали.

Но вторая половина напомнила, почему в эпоху Тухеля баварцы утратили привычный стиль. Потому что за 10 стартовых минут тайма "Вольфсбург" создал вдвое больше, чем "Бавария" за свою 45-минутку "доминации". А индивидуальные действия Кима и Упамекано напомнили, почему в прошлом сезоне основным был Дайер, а также в очередной раз поднял вопрос о том, как можно было отпустить Де Лигта при такой кадровой ситуации, тем более за такие деньги.

"Волки" провели пару вертикальных атак и напрочь порвали хрупкую защиту гостей. В первой атаке хозяев Упамекано пошел встречать, но застрял в полупозиции. Но это еще полбеды, потому что за ним выдвинулся и Ким, оставив в створе защиты крайков Боэ и Дэвиса. В такую дырище забежал Томаш, которого перед выходом 1 на 1 дернул Боэ. Пенальти успешно исполнил Майер.

Через 5 минут хорват едва не забил снова: центрбеки снова загуляли, после чего Майер по центру штрафной открылся и пробивал в противоход киперу, но попал в штангу. Впрочем, дубль от Майера никуда не делся: Виммер обокрал Кима перед воротами, Упамекано решил закрывать створ ворот вместо того, чтобы закрыть оппонента, что позволило Майеру легко забить в пустые. Шутки шутками, а "Баварии" похоже летом был не Компани в роли тренера, а его версия футболиста 10-летней давности.

Впрочем, "Баварии" хватило духу и качества игры в атаке, чтобы переломить ход встречи. Очередной классный корнер привел к автоголу Камински, а в заключительные 10 минут Кейн снова круто разыграл из глубины, найдя Гнабри в штрафной, который вывел "Баварию" вперед. Все хорошо, только вот "Вольфсбург" в концовке имел минимум два шанса отыграться. Успокоить игру фавориту вообще не удавалось.

2:3. Индивидуальные ошибки Кима и Упамекано, которые приумножились из-за дерзкой манеры игры "Баварии", едва не стоили потери очков. Потому как дуэт не имел ни адекватной защиты от опорной зоны, плюс фулбеков постоянно приходилось страховать. В атаке все интересно: Олисе проявил себя здорово, Гнабри снова ожил в удобной роли инсайда, а Кейн словно снова мутировал в 9,5 версии "Тоттенхэма". Мусиала как всегда был лучшим. Для полного счастья в атаке не хватало интеллекта Мюллера, который связывал всю эту гибкую игру впереди.

А цена этой "занятной игры впереди" – потеря баланса уже в сторону атаки. Что подставило и без того хрупкую защиту. В этом смысле адаптация Пальиньи – ключ к ответу, удастся ли Компани воплотить желаемое без потери равновесия.

Вольфсбург: Грабара – Фишер, Цезигер, Борнаув, Камински – Сванберг (Винд, 86), Арнольд – Баку, Майер (Герхардт, 78), Тиагу Томаш – Виммер (Беренс, 71)

Бавария: Нойер – Боэ (Мюллер, 65), Упамекано, Ким Мин Чжэ (Дайер, 81), Дэвис – Павлович, Киммих – Гнабри, Мусиала, Олисе (Коман, 75) – Кейн