Бундеслига. 1-й тур

Гамбург, Миллернтор

Санкт-Паули – Хайденхайм 0:2

Голы: Ваннер 66, Шепнер 82

"Санкт-Паули" довольно энергично провел свой первый поединок в Бундеслиге за последние 14 лет. На родном "Миллернторе" представители Гамбурга провели сильный первый тайм, в целом лучше смотрелись более часа, но упустили свои шансы. За что прошлогодний новичок "Хайденхайм" их наказал в заключительные полчаса поединка.

"Санкт-Паули" регулярно создавал остроту через стандарты. И имел единственный на две команды очевидный голевой шанс до перерыва. Коннор Меткалф после солидной комбинации абсолютно бездарно пробил из выгодной позиции в центре штрафной площади. Гости при этом отбивались в защите по мере возможностей и были совсем тихими впереди.

Хозяева продолжили быть активными впереди и после перерыва. Ритцка после подачи с правого фланга всерьез угрожал воротам Мюллера, но небольшой отскок помешал мячу попасть в цель. "Хайденхайм" при этом смирился с участью второго номера и лишь изредка прессинговал хозяев.

На 63-й минуте "Санкт-Паули" обязан был наконец менять результат на табло. Арендованный у "Ланса" Гилавоги встретился с мячом напротив пустых ворот после прострела Джексона Ирвайна, но умудрился промахнуться. После этого гамбургцы застряли на чужой половине, подали серию угловых, и были подловлены на контратаке.

"Не забиваешь ты, забивают тебе". Конте прорвался с мячом на чужую половину, вывел Ваннера на вратаря, и арендованный у "Баварии" форвард стал самым молодым автором гола "Хайденхайма" в Бундеслиге. Не успели хозяева устроили навалу в ответ, как и сами пропустили после стандарта. Шепнер увенчал голом классный навес Хонзака, украв три очка для гостей.

Санкт-Паули: Василь, Метс, Валь, Смит, Ритцка (Салиакас, 76), Треу, Меткалф (Саад, 84), Ирвайн, Вагнер (Бухалфа, 76), Гилавоги (Афолайян, 76), Эггештайн

Хайденхайм: Мюллер, Ференбах, Гимбер, Майнка, Траоре (Буш, 90+2), Мэлоуни, Шеппнер, Сиенза (Конте, 62), Ваннер (Хонзак, 81), Бек (Пирингер, 62), Бройниг (Кербер, 81)