  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Мюллер готовится к безумному рекорду. Сегодня сравнялся показателями с Майером
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мюллер готовится к безумному рекорду. Сегодня сравнялся показателями с Майером

Германия

Легенда Баварии

Мюллер готовится к безумному рекорду. Сегодня сравнялся показателями с Майером

х

Новина українською

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер принял участие в 1-м туре Бундеслиги, в котором его команда обыграла "Вольфсбург" (3:2). Эта игра стала для футболиста 709-й за мюнхенский клуб.

34-летний Мюллер сравнялся по количеству матчей, проведенных за "Баварию", с Зеппом Майером - рекордсменом по этому показателю.

Читайте такжеБавария собирается расстаться с Мюллером и Нойером в 2025 году - Bild

Следующий матч "Бавария" сыграет 1-го сентября. В рамках 2-го тура Бундеслиги ей будет противостоять "Фрайбург".

По теме
yellow-arrow
Бундеслига. Санкт-Паули – Хайденхайм 0:2. Прошлогодний новичок бьет нынешнего
yellow-arrow
Бундеслига. Вольфсбург - Бавария 2:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Бундеслига. Вольфсбург – Бавария 2:3. Доминация на мяче и хрупкость в обороне рекордмайстра
Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
25.08.2024 в 21:54
Потрясающе!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Вarcelinius
25.08.2024 в 21:54
Потрясающе!
Ответить
0
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
25.08.2024 в 21:40
Томас красавчик,один из немногих кто постоянно держит уровень и стабильно набирает результативные действия
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости