Мюллер готовится к безумному рекорду. Сегодня сравнялся показателями с Майером

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер принял участие в 1-м туре Бундеслиги, в котором его команда обыграла "Вольфсбург" (3:2). Эта игра стала для футболиста 709-й за мюнхенский клуб.

34-летний Мюллер сравнялся по количеству матчей, проведенных за "Баварию", с Зеппом Майером - рекордсменом по этому показателю.

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Следующий матч "Бавария" сыграет 1-го сентября. В рамках 2-го тура Бундеслиги ей будет противостоять "Фрайбург".