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Мюллер готовится к безумному рекорду. Сегодня сравнялся показателями с Майером
Легенда Баварии
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Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер принял участие в 1-м туре Бундеслиги, в котором его команда обыграла "Вольфсбург" (3:2). Эта игра стала для футболиста 709-й за мюнхенский клуб.
34-летний Мюллер сравнялся по количеству матчей, проведенных за "Баварию", с Зеппом Майером - рекордсменом по этому показателю.
Следующий матч "Бавария" сыграет 1-го сентября. В рамках 2-го тура Бундеслиги ей будет противостоять "Фрайбург".
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Вarcelinius
25.08.2024 в 21:54
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