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РБ Лейпциг близок к аренде полузащитника мадридского Атлетико
Об этом сообщает Marca
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Еще зимой Артур Вермерен перешел в команду Диего Симеоне за 20 млн евро из "Антверпена" и с тех пор бельгиец провел лишь 5 матчей в составе матрасников. Недавно появился к нему интерес со стороны нескольких клубов и, похоже, что молодой полузащитник определился с дальнейшим развитием своей карьеры.
Сообщается, что "РБ Лейпциг" выиграл борьбу у "Байера" и "Марселя" по 19-летнему бельгийцу. Немецкий клуб арендует полузащитника "Атлетико". Переход игрока будет оформлен уже в ближайшее время.
Добавим, что в прошлом сезоне Артур Вермерен провел всего 37 матчей, где отметился 2 голами и 6 ассистами.
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