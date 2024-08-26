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РБ Лейпциг близок к аренде полузащитника мадридского Атлетико

Германия

Об этом сообщает Marca

РБ Лейпциг близок к аренде полузащитника мадридского Атлетико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Еще зимой Артур Вермерен перешел в команду Диего Симеоне за 20 млн евро из "Антверпена" и с тех пор бельгиец провел лишь 5 матчей в составе матрасников. Недавно появился к нему интерес со стороны нескольких клубов и, похоже, что молодой полузащитник определился с дальнейшим развитием своей карьеры.

Сообщается, что "РБ Лейпциг" выиграл борьбу у "Байера" и "Марселя" по 19-летнему бельгийцу. Немецкий клуб арендует полузащитника "Атлетико". Переход игрока будет оформлен уже в ближайшее время.

Добавим, что в прошлом сезоне Артур Вермерен провел всего 37 матчей, где отметился 2 голами и 6 ассистами.

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Атлетико (Мадрид) РБ Лейпциг Артур Вермерен
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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