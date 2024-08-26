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Компани - о камбэке с Вольфсбургом: Мы должны сказать честно, что не всё прошло идеально

Германия

Тяжёлые три очка получились для мюнхенцев

Компани - о камбэке с Вольфсбургом: Мы должны сказать честно, что не всё прошло идеально

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался о волевой победе против "Вольфсбурга" (3:2) в первом туре чемпионата Германии.

"Мне понравилась моя первая игра в качестве тренера в Бундеслиге. Мы доминировали в первом тайме и не допустили ни одного момента у своих ворот. Начало второго тайма было не самым лучшим. Мы дважды пропустили, но в итоге победили благодаря правильному настрою.

Я играл в футбол достаточно долго и знаю, что в такой игре можно проиграть или сыграть вничью. Тот факт, что мы победили, показывает, что настрой был на высоте, хоть и не всё прошло идеально. Мы должны сказать это честно", - приводит слова бельгийца Bayern&Germany.

Напомним, это был дебютный поединок Компани у руля "Баварии" в Бундеслиге.

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Источник:
Bayern&Germany
Опубликовал: Александр Бураков
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