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Компани - о камбэке с Вольфсбургом: Мы должны сказать честно, что не всё прошло идеально
Тяжёлые три очка получились для мюнхенцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался о волевой победе против "Вольфсбурга" (3:2) в первом туре чемпионата Германии.
"Мне понравилась моя первая игра в качестве тренера в Бундеслиге. Мы доминировали в первом тайме и не допустили ни одного момента у своих ворот. Начало второго тайма было не самым лучшим. Мы дважды пропустили, но в итоге победили благодаря правильному настрою.
Я играл в футбол достаточно долго и знаю, что в такой игре можно проиграть или сыграть вничью. Тот факт, что мы победили, показывает, что настрой был на высоте, хоть и не всё прошло идеально. Мы должны сказать это честно", - приводит слова бельгийца Bayern&Germany.
Напомним, это был дебютный поединок Компани у руля "Баварии" в Бундеслиге.
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