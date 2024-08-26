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Хоффенхайм приобрел у Виктории Пльзень Робина Гранача
Об этом говорится на сайте немецкого клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Хоффенхайм" продолжает свою работу над укреплением состава команды. Немецкий клуб приобрел за 8 млн евро с дополнительными бонусами центрального защитника "Виктории Пльзень" Робина Гранача. "Хоффенхайм" подписал с чешским футболистом долгосрочный контракт.
"Робин - сильный центральный защитник, который недавно доказал свои способности как постоянный игрок сборной Чехии на чемпионате Европы в Германии. Он имеет хорошую скорость и технику, играет смело и направлен вперед. Это идеально вписывается в нашу игровую философию "TSG". Мы убеждены, что он может немедленно помочь нашей команде своей убедительной личностью и присутствием на поле", - говорит Франк Крамер, и.о. спортивного директора "Хоффенхайма".
Добавим, что в прошлом сезоне Робин Гранач провел 52 матча, где отметился 3 голами и 4 ассистами.
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