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Хоффенхайм приобрел у Виктории Пльзень Робина Гранача

Германия

Об этом говорится на сайте немецкого клуба

Хоффенхайм приобрел у Виктории Пльзень Робина Гранача

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Хоффенхайм" продолжает свою работу над укреплением состава команды. Немецкий клуб приобрел за 8 млн евро с дополнительными бонусами центрального защитника "Виктории Пльзень" Робина Гранача. "Хоффенхайм" подписал с чешским футболистом долгосрочный контракт.

"Робин - сильный центральный защитник, который недавно доказал свои способности как постоянный игрок сборной Чехии на чемпионате Европы в Германии. Он имеет хорошую скорость и технику, играет смело и направлен вперед. Это идеально вписывается в нашу игровую философию "TSG". Мы убеждены, что он может немедленно помочь нашей команде своей убедительной личностью и присутствием на поле", - говорит Франк Крамер, и.о. спортивного директора "Хоффенхайма".

Добавим, что в прошлом сезоне Робин Гранач провел 52 матча, где отметился 3 голами и 4 ассистами.

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Хоффенхайм (Зинсхайм) Виктория (Пльзень)
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Источник:
Гоффенгайм
Опубликовал: Александр Гресь
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