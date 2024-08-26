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Аугсбург интересуется полузащитником менхенгладбахской Боруссии
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ситуация для Флориана Нойхауса в менхенгладбахской "Боруссии" является неудовлетворительной. Учитывая то, что футболист не является уже основным игроком под руководством Герардо Сеоане, полузащитник может до конца трансферного окна попытаться сменить клуб, сообщает издание Kicker.
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Сообщается, что 27-летним немцем интересуется "Аугсбург". Клуб хочет усилить центр полузащиты и на фоне возможного ухода Рубена Варгаса, руководство баварцев уже контактировало с Нойхаусом относительно потенциальной заинтересованности в переходе в новую команду. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 7 млн евро.
Добавим, что в прошлом сезоне Флориан Нойхаус провел 29 матчей, где отметился 4 голами и 4 ассистами.
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