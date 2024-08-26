РБ Лейпциг арендовал полузащитника мадридского Атлетико

19-летний центральный полузащитник Артур Вермерен, который присоединился к мадридскому "Атлетико" зимой этого года, временно покинул свой клуб.

Испанцы решили отдать игрока в аренду "РБ Лейпцигу" до конца сезона 2024/25. Кроме этого в договоре есть пункт об обязательном выкупе футболиста - Артур присоединится к немецкому клубу на постоянной основе с контрактом до 2029 года.

Belgische Verstärkung bei RB Leipzig!



Youngster Arthur #Vermeeren wechselt vom spanischen Spitzen-Club @Atleti zu den Roten Bullen ✍️



Der zentrale Mittelfeldspieler wird zunächst für ein Jahr ausgeliehen und die #18 tragen.



Zudem wurde eine Kaufpflicht vereinbart. Diese… pic.twitter.com/7UFpySx0g3 — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 26, 2024

Добавим, что в прошлом сезоне Вермерен провел 37 матчей, где отметился 2 голами и 6 ассистами.