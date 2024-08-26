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РБ Лейпциг арендовал полузащитника мадридского Атлетико
Подтверждено
RB Leipzig
19-летний центральный полузащитник Артур Вермерен, который присоединился к мадридскому "Атлетико" зимой этого года, временно покинул свой клуб.
Испанцы решили отдать игрока в аренду "РБ Лейпцигу" до конца сезона 2024/25. Кроме этого в договоре есть пункт об обязательном выкупе футболиста - Артур присоединится к немецкому клубу на постоянной основе с контрактом до 2029 года.
Belgische Verstärkung bei RB Leipzig!— RB Leipzig (@RBLeipzig) August 26, 2024
Youngster Arthur #Vermeeren wechselt vom spanischen Spitzen-Club @Atleti zu den Roten Bullen ✍️
Der zentrale Mittelfeldspieler wird zunächst für ein Jahr ausgeliehen und die #18 tragen.
Zudem wurde eine Kaufpflicht vereinbart. Diese… pic.twitter.com/7UFpySx0g3
Добавим, что в прошлом сезоне Вермерен провел 37 матчей, где отметился 2 голами и 6 ассистами.
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