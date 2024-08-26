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РБ Лейпциг арендовал полузащитника мадридского Атлетико

Германия

Подтверждено

РБ Лейпциг арендовал полузащитника мадридского Атлетико

RB Leipzig

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19-летний центральный полузащитник Артур Вермерен, который присоединился к мадридскому "Атлетико" зимой этого года, временно покинул свой клуб.

Испанцы решили отдать игрока в аренду "РБ Лейпцигу" до конца сезона 2024/25. Кроме этого в договоре есть пункт об обязательном выкупе футболиста - Артур присоединится к немецкому клубу на постоянной основе с контрактом до 2029 года.

Добавим, что в прошлом сезоне Вермерен провел 37 матчей, где отметился 2 голами и 6 ассистами.

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Атлетико (Мадрид) РБ Лейпциг Артур Вермерен
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Источник:
rb leipzig
Опубликовал: Екатерина Власова
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