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Вольфсбург интересуется полузащитником дортмундской Боруссии
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Салих Озджан под руководством Терзича не всегда попадал в основу своей команды. Сейчас с приходом Паскаля Гроса, турецкий опорник еще больше начал терять место в составе "Боруссии".
Сообщается, что "Вольфсбург" заинтересован в услугах 26-летнего полузащитника дортмундцев. "Волкам" необходимо усиление на позиции шестого номера и турецкий игрок очень подходит на эту роль в команде. По данным transfermarkt, стоимость опорника составляет 10 млн евро.
Добавим, что в прошлом сезоне Салих Озджан провел 34 матча во всех турнирах.
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