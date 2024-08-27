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Вольфсбург интересуется полузащитником дортмундской Боруссии

Германия

Об этом сообщает Kicker

Вольфсбург интересуется полузащитником дортмундской Боруссии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Салих Озджан под руководством Терзича не всегда попадал в основу своей команды. Сейчас с приходом Паскаля Гроса, турецкий опорник еще больше начал терять место в составе "Боруссии".

Сообщается, что "Вольфсбург" заинтересован в услугах 26-летнего полузащитника дортмундцев. "Волкам" необходимо усиление на позиции шестого номера и турецкий игрок очень подходит на эту роль в команде. По данным transfermarkt, стоимость опорника составляет 10 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Салих Озджан провел 34 матча во всех турнирах.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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