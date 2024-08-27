Вольфсбург интересуется полузащитником дортмундской Боруссии

Салих Озджан под руководством Терзича не всегда попадал в основу своей команды. Сейчас с приходом Паскаля Гроса, турецкий опорник еще больше начал терять место в составе "Боруссии".

Сообщается, что "Вольфсбург" заинтересован в услугах 26-летнего полузащитника дортмундцев. "Волкам" необходимо усиление на позиции шестого номера и турецкий игрок очень подходит на эту роль в команде. По данным transfermarkt, стоимость опорника составляет 10 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Салих Озджан провел 34 матча во всех турнирах.