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Маттеус: Оборона была и остается ахиллесовой пятой Баварии
Мнение легенды немецкого футбола
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Баварии" Лотар Маттеус раскритиковал уход центрального защитника Маттейса де Лигта из мюнхенского клуба в "Манчестер Юнайтед". "Оборона была и остается ахиллесовой пятой "Баварии". Маттейс де Лигт был продан, хотя он был самым стабильным игроком за последние два года. Он был лучшим защитником. Теперь "Бавария" снова ищет преемника Давиду Алабе. Для меня позор, что этого лидера нет. В конце концов, мы говорим о "Баварии". Конечно, ошибки, допущенные Мин-Дже Кимом и Дайотом Упамекано, также являются темой для обсуждения в раздевалке. У клуба большие планы, и теперь все возвращается к тому, на чем остановились в прошлом сезоне", - цитирует Маттеуса Sportkeeda.
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Источник:Sportskeeda
Опубликовал: Александр Бураков
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