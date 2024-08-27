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Хоффенхайм приобрел у Лечче Валантена Жандре

Германия

Об этом говорится на сайте немецкого клуба

Хоффенхайм приобрел у Лечче Валантена Жандре

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Хоффенхайм" пополнился новым игроком. На этот раз немецкий клуб приобрел у "Лечче" Валантена Жандре. Правый защитник подписал с новой командой долгосрочный контракт.

"Валантен - надежный защитник, который усвоил агрессивный итальянский стиль игры и получил большой опыт в Серии А. Валантен был постоянным игроком "Лечче" в течение последних лет, но хочет развивать свои спортивные навыки дальше и поэтому решил сделать следующий шаг в своей карьере с нами в "Хоффенхайме", - сказал и.о. спортивного директора "TSG" Франк Крамер.

Добавим, что в прошлом сезоне Валантен Жандре провел 38 матчей, где отметился 2 голами и 3 ассистами.

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Источник:
Гоффенгайм
Опубликовал: Александр Гресь
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