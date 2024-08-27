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Хоффенхайм приобрел у Лечче Валантена Жандре
Об этом говорится на сайте немецкого клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Хоффенхайм" пополнился новым игроком. На этот раз немецкий клуб приобрел у "Лечче" Валантена Жандре. Правый защитник подписал с новой командой долгосрочный контракт.
"Валантен - надежный защитник, который усвоил агрессивный итальянский стиль игры и получил большой опыт в Серии А. Валантен был постоянным игроком "Лечче" в течение последних лет, но хочет развивать свои спортивные навыки дальше и поэтому решил сделать следующий шаг в своей карьере с нами в "Хоффенхайме", - сказал и.о. спортивного директора "TSG" Франк Крамер.
Добавим, что в прошлом сезоне Валантен Жандре провел 38 матчей, где отметился 2 голами и 3 ассистами.
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